Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Duraklı Mahallesi ile Alihocalar Mahallesini ayıran dere üzerine yapımı süren köprüde çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol ve köprü yapımı, üst yapı yenileme ve düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Körfez Duraklı Mahallesi ile Alihocalar Mahallesini ayıran dere üzerine köprü inşa ederek iki mahalleyi birbirine bağlayacak. Söz konusu köprü 46 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde olacak.

Köprüde 24 adet kiriş montajlarının tamamlanması sonrasında panel montajı ve köprü yaklaşım yolunda terasman çalışmaları yapılıyor.

İKİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Körfez’de iki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerindeki köprünün kullanım ömrünün tamamlanması sebebiyle inşa edilen yeni köprü ve bağlantı yolu için hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2 açıklıklı Alihocalar köprüsü ve bağlantı yolları kapsamında 271 metre uzunluğunda yol ve dere ıslah çalışması yapılacak. 14 bin metreküp kazı ve 2 bin 200 metreküp dolgu çalışmasının yapıldığı köprü için bin 730 ton plent miks temel, 1.400 ton asfalt serimi, 2 bin metreküp beton 185 ton demir, 5,5 ton yaya korkuluğu, 1.700 metreküp taş duvar, 500 metreküp blokaj ve 270 metrekare pere imalatı gerçekleştirilecek.