Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para isteyen kişilere fırsat vermiyorKOCAELİ (İGFA) - Gerçekleştirdiği çalışmalar ile vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Büyükşehir Zabıta ekipleri, Ramazan ayında duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para isteyenlere fırsat vermiyor.

Büyükşehir Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı nedeniyle yol, köprü ve kaldırımlarda duygu sömürüsü yapanlara karşı çalışmalarını arttırdı. Sivil ve resmi ekipler yaptıkları çalışmalarda birçok kişiyi tespit ederek haklarında idare yaptırım kararı düzenledi.

Duygu sömürüsü yapan kişilerin üzerinde bulunan bin 390 TL kamuya kayıt edildi.