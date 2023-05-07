Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonu ile Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonu ile Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, ilimizde görevli sağlık idarecileri, ebe ve hemşireler ile aileleri katılım sağladı.

“YÜREĞİMİZ SİZLERLE BİRLİKTE”

Ebeler ve hemşireler için düzenlenen bu özel programda konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bugün sizin gününüz. Sizlerle bugün burada olmak çok önemli. Böyle bir zamanda böyle bir günde sizleri hatırlamamak, sizlerle bir araya gelmemek ve böyle bir organizasyon yapmamak eksiğimiz olurdu. Biz onu yapmadık. Sizinle birlikte olmayı seçtik. Yüreğimiz sizinle birlikte” dedi. Ebe ve hemşirelerin bu kıymetli gününü tebrik ettiğini ifade eden Başkan Büyükakın; “Pandemi koşullarında Kocaeli için fedakarca emek verdiniz. Türkiye’nin her yerinde aynısı yapıldı. 11 ilimizi etkileyen, büyük acılar yaşanan depremde de aynı şekildeydi. Oraya gönüllü gelen, görev süresini uzatmak için benden özellikle destek isteyen arkadaşlar oldu. Her birinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“SİZ İSTEYİN BİZ YAPALIM”

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarda bulunduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, sağlık çalışanlarının yaptıklarının çok kutsal bir iş olduğunu söyledi. Başkan Büyükakın, “Pandemi döneminde çok yorulduğunuz için belediyemizin bütün kamplarını sizlere açtık. Sizleri hatırladığımızı teşekkür ettiğimizi ifade babında bu organizasyonları gerçekleştirdik. Tabii yaptığınız çok önemli bir iş. İnsanların hayatına dokunuyorsunuz. Onu yaparken kendi hayatınızı riske ettiğiniz anlar oluyor. Allah yokluğunuzu göstermesin. Bu şehir hepimizin, bu ülke hepimizin. Bu ülkenin her karış toprağında şehitlerimizin kanı var. Sizlerin alın teri var. Bizim görevimiz de bu millete hizmet etmek. Bu millete hizmet etmek bizim varlık sebebimiz. Dolayısıyla siz isteyin biz imkanlar doğrultusunda elimizde ne varsa yapalım. Bu kentin insanına hiç boş vaatte bulunmadık” dedi.