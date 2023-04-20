Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla her daim vatandaşın yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği Evde Bakım hizmetini Ramazan Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, temizlik yapmaya elverişli sağlıklı yapısı olmayan; engelli, yaşlı veya yatalak olan vatandaşlara yönelik verilen hizmette Ramazan Bayramı öncesi vatandaşın evi dip köşe temizleniyor.

Maddi imkânsızlıklardan veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen Evde Bakım hizmetleri 2017 yılından bu yana vatandaşımızın eli ayağı oluyor. Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Birimi ekipleri; evlerde yerleri süpürüyor, masa, dolap, televizyon, kitaplık, kapı, cam, pencere, kapı kollarının tozunu alıp siliyor. Ayrıca mutfak, tuvalet ve banyo yıkanıp paklanıyor.