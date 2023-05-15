Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 3 şahsın üstünde ve ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu ve gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Mayıs tarihinde Karamürsel’de 3 şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Şahısların üstünde ve ikametlerinde yapılan aramada 83 gram metamfetamin, 5 gram marihuana, sentetik ecza hap, 3 cep telefonu, uyuşturucu kullanma aparatı, 38 gümrük kaçağı viski ve 5 gümrük kaçağı tekila ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.