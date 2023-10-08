Kocaelili kitapseverler, kapılarını açtığı ilk andan itibaren 13. Kocaeli Kitap Fuarına büyük ilgi gösterdi.KOCAELİ (İGFA) -13. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezinde kitapseverlere kapılarını açtığı ilk andan itibaren büyük ilgi gördü.

Kitapların büyülü dünyasını çok özleyen okuma tutkunları, sabahın erken saatlerinden itibaren kitap fuarının yolunu tuttu. Hava güzel Kitap Fuarı harika olunca; Kongre Merkezi ilk andan itibaren adeta doldu taştı.

DEV ÇADIR ÇOK BEĞENİLDİ

530’dan fazla yayınevi, sahaf ve 70 STK’nın yer aldığı, 750’yi aşkın etkinliğin düzenleneceği 13. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaelili kitapseverlerden yoğun ilgi ve beğeni görüyor.

Kongre Merkezinde 2 ana holde ve 8 bin metrekarelik dev çadırda düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarının yeni konsepti kitapseverler tarafından çok beğenildi. Bir yandan yazar söyleşilerine katılan kitap tutkunları, bir yandan da yayınevi stantlarındaki milyonlarca kitap arasında keyifli bir tura çıktı.