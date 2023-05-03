Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir sitenin önünde 8 ebabil kuşu telef olmuş halde bulundu. Site sakinleri ise kuşların seslerinden rahatsız olan kişi veya kişiler tarafından zehirlendiğini iddia etti.

Olay, Şirintepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sakinlerinden Şebnem Özden, sitenin ön kısmına gittiğinde 7’i ebabil kuşunun yerde, 1’inin ise 5 katlı binanın 4. katındaki brandada hareketsiz şekilde yattığını gördü. Kuşların telef olduğunu anlayan Özden, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Her yıl belli dönemlerde site etrafında konaklayan kuşların seslerinden rahatsız olan site sakinleri tarafından zehirlendiği iddia edildi.

"Birçok kuşun ölmesi bize şüpheli"

Site sakinlerinden Şebnem Özden, "Şaşırdık. Kuşlar her tarafta yayılmış, 1’i hadi hastalıktan öldü fakat birçok kuşun ölmesi şüpheli geldi bize. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Her sene mevsimi geldiğinde bu kuşlar göç ediyorlar, buraya geliyorlar, konuşlanıyorlar. Hayatlarını sürdürüp tekrardan göç edip gidiyorlar. Tabii ki çevreden rahatsız olan insanlar var ama doğanın kanunu bu. Köpekte havlayacak, kedi de miyavlayacak, kuş da ötecek. Bunlara hepimiz katlanmak zorundayız. Benim tahminimce bunlar zehirlendiler. Uçarken oldukları yere yığılıp düştüler. Polise haber verdik ilgileneceklerini düşünüyorum, bekliyoruz. Vahşet, katliam diyorum. İnsanlığımdan utanıyorum yazıklar olsun" dedi.