Kocaeli'de Derince’nin Çenesuyu ve 60 Evler mevkiinde devam eden 2 yaya üst geçidinde incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, yaya güvenliğine üst düzeyde önem verdiklerini söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Çenesuyu ve 60 Evler mevkiinde yapımı devam eden yaya üst geçitlerini yerinde inceledi. Başkan Büyükakın’a Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan eşlik etti. Sağlıklı ve kesintisiz araç trafiği kadar yaya güvenliğinin de üst düzeyde olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, bu amaçla kent genelinde planladıkları modern yaya üst geçitlerini birer birer hayata geçirdiklerini ifade etti.

Büyükşehir tarafından Derince Çenesuyu’nda yapılan 69 metre uzunluğunda ve 3,15 metre genişliğinde, iki açıklıklı, asansörlü çelik yaya üstgeçidi tamamlanma aşamasına geldi. Yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak yapılan üstgeçidin hizmete açılması sonrası eski üstgeçidin yıkım işlemi gerçekleştirilecek. Asansörlü yaya üstgeçidi konforuna kavuşacak Derinceli vatandaşlar, D-100 Karayolu üzerinden Çenesuyu’na ve alışveriş merkezine kolaylıkla ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânı sağlayacak.

60 EVLER ÜSTGEÇİDİ TAMAMLANIYOR

Derince’nin D-100 Karayolu 60 Evler mevkiinde yapılan yaya üstgeçidi ise tamamlanma aşamasına geldi. Eski İl Emniyet Müdürlüğü önünde 64,50 metre uzunluğunda ve 3,30 metre genişliğinde, üç açıklıklı, asansörlü çelik yaya üstgeçidinin vatandaşların kullanıma açılması sonrası eski üstgeçit yıkılacak. Yavuz Sultan Mahallesi ile Kaşgal’ı (İbni Sina Mahallesi) birbirine bağlayan yaya üstgeçidi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın olduğu için sıklıkla kullanılan bir güzergâhta. Yaşlı, hasta, engelli gibi birçok vatandaşın hastaneye ulaşımlarında büyük kolaylık sağlayacak engelli asansörlü yeni üstgeçidin yakın bir zamanda vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.