Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri Marmara Bölgesi ile birlikte ilimizi de etkisi altına alması beklenen sağanak yağış öncesi 12 ilçede yağmursuyu hatları, mazgal ve ızgara temizlikleri gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre hafta boyunca sürecek olan yağışlar öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ilçe şube müdürlüğü ekipleri, İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ile birlikte Park ve Bahçeler ekipleri kent genelinde su baskınlarının önüne geçebilmek için çalışma yürütüyor.

Yağmur öncesi yağmursuyu hatları, mazgal ve ızgaralarda biriken teressübat temizliklerini yapan İSU ekipleri düzenli akışlarını sağlayarak yaşanabilecek olası su baskınlarının önüne geçiyor. Çıkan malzemeler araçlara yüklenerek depo alanlarına götürülüyor. Aynı zamanda İSU Genel Müdürlüğü, ani sağanak yağışlara karşı sahada su birikintisi olma ihtimali olan bölgelerde motopomp araçlarını hazır olarak bekletiyor.