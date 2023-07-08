Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dün kaybolan yaşlı adam, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları neticesinde ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesinde dün sabah saatlerinde evden çıkan M.A. (83) isimli yaşlı adam, geri dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli JAK ve AFAD ekibinin yaptığı çalışma sonucu, yaşlı adam ormanlık alanda yarı baygın halde bulundu. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgede, ekipler tarafından taşınarak anayola çıkarılan yaşlı adam sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.