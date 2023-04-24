Kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 ilçede çalışmalarına devam ederken, kentsel dönüşümde anlaşma oranları rekor seviyeye ulaştı.KOCAELİ (İGFA) - 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde derin yaralar alan Kocaeli, aradan geçen zamanda yapılan çalışmalarla yaralarını sardı.

Olası afetler için hazırlık yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verdi. Riskli ve Rezerv Alan ilan edilen bölgelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli şekilde Kentsel Dönüşüm çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda 19.3 Ha Riskli Alan ve 109.9 Ha Rezerv Alanda dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 6.40 hektarlık alanın, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 2. maddesine göre “Riskli Alan” ilan edilmesiyle çalışmalara başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak işlemlere yönelik yetkiler Bakanlık tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetki devri sonrasında uzlaşma ofisi kurup görüşmelere başladı. Hak sahiplerinin yüzde 98’i ile görüşüldü ve yüzde 92,01’i gibi yüksek oran ile uzlaşma sağlandı.

DERİNCE SOPALI’DA REZERV ALAN

Körfez ilçesinde kurulu bulunan TÜPRAŞ tesislerine yakın Barbaros Mahallesinin Derince ilçesi Sopalı Mahallesindeki rezerv alana taşınmasıyla ilgili süreçte taşınılacak proje alanının İmar Uygulaması tamamlandı. Alanda yapılacak 1. Etap için TOKİ tarafından açık ihale yapıldı. İhaleyi MS Mega Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Mega Arslan Yapı İnşaat Demir Otomotiv Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş ortaklığı kazandı. Söz konusu iş ortaklığı ile 12 Ocak 2023 tarihinde sözleşme imzalandı. 1. Etap ihalesi kapsamında bölgeye 534 konut, 40 adet dükkan ve 1 adet cami inşaatı, gerekli alt yapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte yapılacak. Söz konusu konutların inşaatı toplam 600 gün içinde tamamlanacak. Yer teslimi yapılan alanda çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke tarihinin en büyük kentsel dönüşümlerinden birini İzmit ilçesinde gerçekleştiriyor. Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında 12,6 hektar yani 126 dönüm alanda hak sahipleri ile birebir görüşüldü. Tarihin en yüksek anlaşma oranı olan yüzde 99 ile hak sahipleriyle uzlaşma sağlandı.

YÜZDE 99 ANLAŞMA İLE REKOR

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bin 753 hak sahibiyle görüşüldü. Bin 662 hak sahibiyle anlaşma sağlandı. Alansal olarak rekor seviyede yüzde 99 oranında uzlaşma sağlandı. Tüm alt yapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenildi ve 100 milyon TL bütçe aktarıldı.

Cedit Kentsel Dönüşüm projesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hak sahiplerini mağdur etmedi. Bağımsız birimi bulunan hak sahiplerine (İşgalci veya tapulu) kira yardımı yapılıyor. 2021 yılı ekim ayı itibariyle kira bedellerinin ödemesine başlandı. Her ayın 20-30’u arası kira yardımı ödemeleri yapılıyor. Nisan ayı itibariyle kira yardımı bağımsız birim başına aylık 1.700 TL’den 2.500 TL’ye çıkarıldı.

PROJE ALANINDA ÇALIŞMA

Cedit Mahallesinde bulunan 494 yapı kontrollü bir şekilde yıkıldı. 28 Temmuz 2022 tarihinde Cedit Kentsel Dönüşüm projesinin ihalesi yapıldı. 30 Eylül 2022 tarihinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yer teslimi yapıldı. Kentsel Dönüşüm Proje alanında çalışmalar devam ediyor. Proje alanında temel kazıları, hafriyat ve beton santralinin kurulum süreci tamamlandı. Arazinin topografik yapısı zor olduğundan yapıların deprem yönetmeliğine uygun ve vatandaşlarımızın rahat, güvenli ve sağlıklı konutlara ulaşması için TOKİ ve Büyükşehir denetiminde azami özen gösteriliyor. Bu kapsamda 50 blok için temel kazı ve fore kazık ihya işlemleri yapılıyor.