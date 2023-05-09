Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Parkına kapalı modern durak inşa etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen hizmetler kapsamında vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılan ve yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan duraklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yenileniyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Parkına kapalı modern durak inşa edildi.

KAPALI VE 2 KLİMALI

İzmit Cumhuriyet Parkında Türkiye’deki modern belediyecilik anlayışına öncülük edecek bir proje hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün binlerce vatandaşın kullandığı eski duraklar söküldü. Eski durakların yerine Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca 6 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde 2 adet klimalı toplu taşıma durağı montajı yapıldı. Modern Kapalı Durak vatandaşlara dört mevsim rahatlık ve güven sağlayacak.