Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konaktan Nağmeler Tachuri Konseri ile doğu-batı sentezinin en güzel ezgilerini sanatseverlere buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelili sanatseverleri doğu-batı sentezinin adeta vücut bulduğu son dönemdeki en iyi müzik albümlerinden biri olan Tachuri konserinde ağırladı. Dünya çapında ün yapmış Arjantinli ünlü gitarist Ricardo Moyano ve geniş çevrelerce tanınan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ud eğitmeni ve ud sanatçısı Prof. Enver Mete Aslan’ın birlikte yer aldığı konser, yıllarca akıllardan çıkmayacak bir performansla gerçekleşti. Ud ve gitarın muhteşem ahengi Selim Sırrı Paşa Konağı’ndan yankılanan en güzel nağmeler arasındaki yerini aldı.

KLASİK MÜZİK SEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Selim Sırrı Paşa Konağı’nın bahçesinde gerçekleştirilen Konaktan Nağmeler “Tachuri” Konserine Kocaelili klasik müzik severler yoğun ilgi gösterdi. Tarihi konağın bahçesi konser saatinden çok önce doldu.

Arjantinli gitarist Moyano ve Prof. Enver Mete Aslan’ın, konukların alkışlarıyla yerlerini almasıyla konser başladı. Konserin ilk anından itibaren ud ve gitarın birbiriyle olan muhteşem uyumu sanatseverleri adeta büyüledi. Konserde gitar soloları ile icra edilen Türk melodileri ile ud taksimleri ile birlikte devam eden Latin ezgileri birbirini takip etti.

TUĞÇE ERENCİ’NİN EŞSİZ YORUMU

Öte yandan konser sırasında Konservatuvar ud eğitmeni ve ud sanatçısı Prof. Enver Mete Aslan, konuklar arasında yer alan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmenlerinden Tuğçe Erenci’yi sahneye davet etti. Erenci, Ricardo Moyano ve Prof. Enver Aslan’ın eşliğinde “Gel Ey Deniz’in Nazlı Kızı” adlı şarkıyı okudu. Şarkının bitimiyle konuklar beğenilerini dakikalarca süren alkışlarıyla ortaya koydu. Yoğun istek üzerine Erenci, Moyano ve Prof. Enver Mete Aslan’ın saz icrası eşliğinde bu defa “Mazi” adlı şarkıyı seslendirdi. Tarihi konağın dokusuna ud ve gitar ile anlam katan konser, seslendirilen şarkılarla da yıllarca unutulmayacak bir sanat gecesinin yaşanmasına vesile oldu. Konserin sonunda Şehir Tiyatroları Şube Müdürü Lokman Ceyhan ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm Ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.