243 yeni yetenek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın öğrencisi olmaya hak kazandı. Yeni eğitim öğretim yılı 18 Eylül Pazartesi günü başlayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın 2023-2024 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavları sonuçları açıklandı.

Buna göre sınava giren bin 370 adaydan 243’ü başarı elde ederek, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olmaya hak kazandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek sınavlarına ilgi yoğun oldu. 7 bölüm ve 29 sanat branşında açılan sınavlara bin 370 kişi katıldı. Alanında uzman eğitmenlerin başında olduğu sınav komisyonları sınav sonuçlarını değerlendirerek kararını verdi. Buna göre 243 kişi yetenek sınavlarında başarı elde etti.

KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI

Konservatuvar eğitimi almaya hak kazanan yeni yetenekler için kayıt dönemi ise başladı. Konservatuvarın yeni eğitim dönemi kayıtları 6-7-8 ile 11-12 ve 13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Müzik Bölümlerinin kayıtları; 6-7-8 Eylül, Geleneksek, Güzel Sanatlar ve Bale Bölümlerinin kayıtları ise 11-12-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt yaptırmayan asil adaylar yerine yedek adayların kayıtları alınacak.

Kayıt sırasında öğrencilerden bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi istenecek.

Büyükşehir Konservatuvarı’nda 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak.