Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarih ve kültürel değerleri tanıtmak için organize ettiği kültür gezilerine başvurular başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarihimiz ve kültürel değerlerimizi tanıtmak için Ankara, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Konya’ya kültür gezileri düzenliyor.

Bu yıl düzenlenecek kültür gezilerinin başvuruları başladı. Gezilere katılmak isteyen vatandaşlar https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/KulturSosyal/KulturGeziBasvuru linkinden başvuru yapabilirler. Ayrıca bilgi ve irtibat 153 Çağrı Merkezi üzerinden sağlanacak.

ÜCRETSİZ KÜLTÜR GEZİLERİ

Büyükşehir her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları merak ettiği şehirlerle ve oraya ait değerlerle buluşturacak. Geziler rehber eşliğinde ve tamamen ücretsiz olacak. 7 yaş ve üzeri 40- 45 kişilik gruplar halinde başvuru alınırken ayrıca gruplar aynı gün içinde tek il için başvuru yapabilecek. Okullar ise kaymakamlıktan ‘olur’ belgesi alarak müracaat yapabilecek.