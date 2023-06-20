Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mehtap ve Ada Turları başladı. Sezonun ilk seferlerine Kocaelililerin ilgisi yoğun oldu. Yağmurlu havaya rağmen turlara katılan kent sakinleri keyifli vakit geçirdi.KOCAELİ (İGFA) - Körfez’in muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyenler için Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve her hafta sonu gerçekleştireceği Körfezde Mehtap Turları 17 Haziran Cumartesi, Büyük Ada Turları ise 18 Haziran Pazar günü başladı. Ayrıca hafta içi günlerde mehtap ve Büyük Ada turları için gemiler kiralanabilecek.

Yağışlı havaya rağmen Kocaeliler, sezonun ilk Mehtap ve Ada Turuna büyük ilgi gösterdi

Mehtap turlarının ücretlendirmesi tam 100 TL, öğrenci ise 75 TL olarak belirlendi. Gezi esnasında dondurma ve çay ikramı da yapılıyor.

Binişte kent kart veya temassız kredi kartları ile ödemeler gerçekleştirilebiliyor.

İstanbul Büyükada turları tam 150 TL, öğrenci ise 100 TL olarak belirlendi. Darıca’dan binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 110 TL, öğrenci ise 90 TL.

Körfez’de Mehtap Turuna katılmak isteyen vatandaşlar, İzmit (0262 339 40 50), Gölcük (0262 412 64 13), Derince (0262 239 35 99) ve Değirmendere’den (0262 426 19 21) numaralı telefonları arayabilir.