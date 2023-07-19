Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli fuarı alanında yapımı devam eden İzmit Millet Bahçesi projesinde çalışmalar devam sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentte yeşil alanların sayısını arttıran projeleri arasında yer alan Kocaeli Fuarı’nın İzmit Millet Bahçesine dönüştürülmesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Eski yapıların kaldırıldığı Kocaeli Fuarı’nda zemin güçlendirilmesi için fore kazık imalatları yapıldı.

Zemini güçlendirilen İzmit Millet Bahçesi alanı kafeler bölgesinde çelik imalatları sürerken, düğün salonları bölgesinde ise temel perde kolon imalatları yapılıyor.

MİLLET BAHÇESİNDE NELER OLACAK?

İzmit Millet Bahçesi tamamlandığında içinde bulunduracağı lunapark, kafeteryalar, seyir amfisi, kaykay pisti, sergi yapısı, eğlence merkezi, düğün salonu, gözlem kulesi, doğa müzesi, sessiz bahçe, rekreasyon iskelesi, endemi bahçeleri, kuş gözlem platformu, yürüyüş alanları, anma tepesi, çocuk oyun alanı, gün batımı terası, kuş gözlem evi, kürek kayık kulübü, festival çadırı, spor alanları ve sosyal donatı yatırımlarıyla vatandaşla buluşacak. Gününü açık havada değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak İzmit Millet Bahçesi 7’den 70’e herkes için cazibe merkezine dönüşecek.