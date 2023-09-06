Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekipleri, 11 Eylül Pazartesi günü İzmit ve Gebze’deki okul önlerinde 20 personelle görev başında olacakKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim-öğretim döneminin ilk gününde okul önlerinde 20 personelle görev başında olacak.

ZABITA OKUL ÖNLERİNDE

11 Eylül Pazartesi günü itibariyle 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri okulların ilk gününde öğrencilerin güvenliği için trafiğin yoğun olduğu bölgelerde görev başında olacak.

Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek görev yapacak olan Zabıta ekipleri, İzmit ve Gebze’de 20 personelle yer alacak. Ekipler okul önleri ve trafiğin yoğun olduğu ana caddelerdeki kritik noktalarda, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde gerekli güvenlik önemlerini alacak.

TRAFİK AKIŞI

Okulların ilk gününde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştıran ve can güvenliğini sağlayacak olan Büyükşehir Zabıtası, aynı zamanda trafik akışının sekteye uğramaması için de görev yapacak. Emniyet birimleriyle koordineli bir şekilde çalışacak olan Zabıta ekipleri, gün boyunca görevini sürdürecek.