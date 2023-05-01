Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağı Başiskele Termal Tesisi projesinde çalışmalar devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde turizmin canlanması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak Başiskele Termal Tesisinde çalışmalarına devam ediyor.

Yeniköy Mahallesi’nde bulunan termal su bölgesinde yapılan tesis tamamlandığında bölgeyi hareketlendirecek.

Başiskele Termal Tesisi çalışmaları kapsamında Fore kazık imalatı tamamlandı. Tesis için 169 fore kazık çakımı yapıldı. Hafriyat kazılarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar tamamlandığında tesisin A ve B bloklarının temel betonu atılacak. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı ve C Bloğun temel betonunu atıldı. Ekipler ayrıca yakın zamanda termal suyun saklanacağı deponun temel betonunu atacak.

10 BİN 621 METREKARE İNŞAAT ALANI

480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişmesine öncülük edecek.