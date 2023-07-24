Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “4. Kocaeli Su Sporları Festivali” coşkuyla tamamlandı. Başkan, gençlerle voleybol oynadı, futbol maçı yaptı, kürek çektiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘4. Su Sporları Festivali, Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde tamamlandı.

Dünya flyboard şampiyonu milli sporcu Kahraman Aktaş, gece yarısı özel ışıklı elbiseyle denizde nefes kesen flyboard gösterisiyle başlayan etkinlik üç gün sürdü. Etkinlik boyunca rekabet üst düzeydeydi. Farklı branşlarda yarışmalar ve gösteriler yapıldı. Festivalin üçüncü gününde organizasyonu ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerin coşkusuna ortak oldu. Başkan Büyükakın, gençlerle beraber voleybol oynadı, futbol maçı yaptı, kanoya binip kürek çekti.

SPORUN BAŞKENTİ KOCAELİ

Su sporları festivalinde flyboard gösterisi, rafting, plaj futbolu, plaj voleybolu, yelken, kano, kürek, dragon ile halk yarışmalarının, renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Başkan Büyükakın şunları kaydetti: “Su Sporları Festivalimizi renkleri ve güzellikleriyle gerçekleştirdik. Sporun Başkenti Kocaeli’nde sporu tabana yaymayı adım adım gerçekleştiriyoruz. İlimizde sporun altyapısı var. Festivale katılım çok güzeldi. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz çok mutlu oldu. Biz de mutlu olduk. Sonraki yıllarda daha büyük organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz.”

BAŞKAN SMAÇ VURDU, GOL ATTI, KÜREK ÇEKTİ

Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, festivale katılan sporcularla bir araya gelip Kocaeli’ndeki su sporları kulüplerinin stantlarını gezdi. Festivale gelen vatandaşlarla sohbet eden ve bol bol hatıra fotoğrafı çekilen Başkan Büyükakın, çocukları unutmadı. Başkan Büyükakın, çocukların ricasını kırmayarak plaj voleybolu oynadı ve futbol sahasında çocuklarla maç yaptı. 4 çift dümencili kanoda sporcularla kürek çeken Başkan Büyükakın, su topu maçının da startını verdi.

İzmit Körfezi’nin serin sularında üç gün boyunca sahneye bir dünya rekortmeni, milli sporcu Kahraman Aktaş çıktı. Flayboard branşında rakip tanımayan Aktaş’ın özellikle gece yarısı özel ışıklı elbiseyle denizde yaptığı flyboard şovu, nefesler tutularak izlendi. Rekortmen sporcu, havada sergilediği salvolar ve estetik manevralarla adeta yer çekimine meydan okudu. Şampiyon milli sporcu Aktaş’ın, gösterileri izlemeye gelen Başkan Büyükakın’ı Türk Bayrağı vererek karşıladı.