Tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yönelik desteklerle üretimin kesintisiz devam etmesi için yoğun çaba gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 46 destekleme projesini tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Adnan Kaçan, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği Yeni Başkanı Yalçın Ergen ile Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 Nolu Üniversite Şubesi Başkanı Gürdane Kanlıkavak ve yönetimlerini makamında konuk etti.

Konuklarıyla tarımdan eğitime, ekonomiden ulusal ve uluslararası gelişmelere kadar birçok konu ele alındı. Başkan Büyükakın, konuklarıyla Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri noktasında da görüş alışverişi yaptı.

Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Adnan Kaçan ve beraberindeki heyetle tarım ile hayvancılık üzerine görüşen Başkan Büyükakın, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması için desteklerin devam edeceğinin altıda çizildi. Tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yönelik verilen desteklerle üretimin kesintisiz devam etmesi amaçlandığı da görüşme de dile getirildi. Muhtarlarla olan buluşmada Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, çiftçilere yönelik yürütülen 46 destekleme projesinin tamamlandığı da vurgulandı.