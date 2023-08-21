Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ticari taksilere yönelik denetimler gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım hizmeti veren araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz 3 ay içerisinde yapılan denetimlerde 362 araç hakkında zabıt varakası tutuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşım imkanlarından en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarını sürdürürken, bu hizmeti veren araç ve sürücüleri denetlemeyi ihmal etmiyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Kocaeli genelinde ticari taksilere yönelik denetimler yapıyor.

549 ARAÇ DENETLENDİ

Geçtiğimiz üç aylık süreçte, belli aralıklarla gerçekleştirilen uygulamada 549 ticari taksi ekipler tarafından denetlendi. Denetimler sonucu çoğunluğu durakları dışında çalışma, personel çalışma belgesi olmama ve çalışma bandrolleri eksikliklerinin tespit edilmesinden dolayı 362 adet zabıt varakası düzenlendi.

362 adet zabıt varakası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümeninde görüşüldü. Encümen toplantısında alınan kararla 46 taksiye idari para cezası verilirken 2 ticari taksi trafikten men edildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı denetim ekipleri belli periyotlarla denetimlerine devam edecek.