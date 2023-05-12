Kocaeli'de Engelliler Haftası dolayısıyla Türkiye’de ilk kez Kılıçarslan oyunu, tüm engel gruplarının izleyebileceği şekilde özel olarak sahnelendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Engelliler Haftası’nda “Sanatta engel yok” diyerek örnek bir çalışmaya imza attı.

Şehir Tiyatroları’nın en beğenilen oyunlarından Kılıçarslan, Engelliler Haftası nedeniyle tüm engel gruplarına uygun olarak sahnelendi.

Türkiye’ye örnek olması ve farkındalık oluşturmanın amaçlandığı oyuna Doç. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, oyunun yazarı İskender Pala, STK’lar, 443 özel gereksinimli birey ve aileleri katıldı. Kendileri için özel olarak hazırlanan SDKM Büyük Sahnede yerlerini alan özel gereksinimli bireyler Kılıçarslan oyununu büyük bir ilgiyle takip etti. Oyun sonunda özel gereksinimli bireyler oyunculara sevgilerini sundu. Engellilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

TÜM ENGEL GRUPLARI İÇİN SAHNELENDİ

Dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmak, onların tüm imkânlardan eşit yararlanmasını sağlamak için yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye rol model olmaya devam eden Büyükşehir, bu kez de sanatın iyileştirici gücünü kullandı. Türkiye’de ilk kez bir tiyatro oyununu tüm engelli gruplarına yönelik olarak sahneleyen Büyükşehir Şehir Tiyatroları, SDKM Büyük Salonu özel gereksinimli bireyler için hazırladı. Engelli rampalarının kurulduğu salonda ayrıca duyma engelliler için işaret diliyle, görme engelliler için ise özel bir betimleme sistemiyle tüm engel gruplarının oyunu takip etmesi sağlandı.