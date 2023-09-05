Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Bisiklet Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile düzenlediği Uluslararası Kocaeli Dağ Bisikleti Kupası Yarışları sona erdiKOCAELİ (İGFA) - “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonuyla birçok yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta sonu Uluslararası Dağ Bisikleti yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir’in Uluslararası Bisiklet Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile düzenlediği organizasyonda Türkiye geneli 36 kulüpten 152 sporcu pedal çevirdi. Büyükşehir Belediyesi Kent Ormanı’nda yapılan yarışlar keyifli ve bir o kadar da yorucu anlara sahne oldu. Bisikletçiler yağmura rağmen iki özel parkurda zorlu etapları tamamlama başarısı gösterdi.

TÜRKİYE’Yİ ULUSLARARASI ARENADA TEMSİL EDECEKLER

Uluslararası yarışlarda 42 sporcudan 7’isi kadın bisikletçi 2 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 4 kategoride uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için pedal bastı. Ulusal yarışlar ise 110 sporcudan 17’i bayan bisikletçi 9 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 9 kategoride zorlu parkurlardan geçerek etaplarını tamamladı. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından akredite edilen ve 2024 Paris Olimpiyatları’na puan veren yarışlarda dereceye giren sporcular Türkiye’yi ilk defa bu kategorilerde uluslararası arenada temsil edecek.

DÜNYA STANDARTLARINDA BİSİKLET YARIŞMASI

Bisiklet severlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileten Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Dünya standartlarında bisiklet yarışması düzenlemenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dereceye giren tüm sporcuları tebrik eden Yıldırım, sporun başkenti Kocaeli’nde gerek yerel, ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlere gerekse spor tesis yatırım çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

SPORCULARA ÖDÜLLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından takdim edildi. 2 etaptan oluşan yarışlarda bisikletçiler farklı kriterlerde değerlendirildi ve iki günün sonunda genel klasmanda dereceye girenler ödül almaya hak kazandı.