Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yüzde 50 hibeli albion cinsi 118 bin çilek fidesi ve çilek bahçesi tesisi kurmaları için gerekli olan malzeme ve ekipman desteği sağladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli 118 bin çilek fidesi ve çilek bahçesi tesisi kurmaları için malzeme ve ekipman desteği verildi.

Kent genelinde tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması için verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir, proje doğrultusunda, çilek bahçesi tesisi kurmaları için çiftçilere yüzde 50 hibeli çilek fidesi, malç naylonu, damla sulama borusundan oluşan malzeme desteği verdi. Proje kapsamında, talep üzerine Kocaeli genelinde 118 bin verimi yüksek ve pazar talebi olan çilek fidesi ve ekipmanlar, üreticilere dağıtıldı.

KALİTELİ ÜRETİM İÇİN TALEPLER ARTIYOR

Büyükşehir, tarıma verdiği desteklerle çiftçilerin maliyetlerini yüzde 50 azaltarak, üretimin daha verimli ve karlı hale getirilmesini sağlıyor. Çiftçiler, hastalıklara dayanıklı, birim alandan yüksek verim alınan, saklama ve pazar koşullarına dayanıklı albion (yediveren) çilek çeşidi ile karlı üretim yapıyor. Ayrıca albion çilek çeşidinin nötr gün bitkisi olması sebebi ile Kocaeli iklim şartlarında nisan sonlarından başlayarak 5 ile 5,5 aya kadar verim alınabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana üreticilere 120 bin çilek fidesi, çilek bahçesi kurmaları için gerekli olan ekipman ve malzeme desteğinde bulundu. Bugüne kadar toplam 240 bine yakın çilek fidesi toprakla buluşturuldu. Desteklerle Kocaeli genelinde çilek üretiminde artış sağlandı.

Çilek fideleri ile çilek bahçesi kurmak için gerekli ekipman ve malzemeleri teslim alan çiftçiler, fideleri toprakla buluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getiren üreticiler, Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.