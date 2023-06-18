Kocaeli’de şiddetli sağanak etkili oldu. Kentin çeşitli noktalarında yollar adeta göle döndü, araçlar sudan zor şartlarda geçerken esnaf da dükkanlarına dolan suları temizledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli sağanak uyarılarının ardından Kocaeli’nin çeşitli noktaları yağmurdan olumsuz etkilendi. İzmit Bekirdere’de bulunan cadde ve Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşacak olan tramvay yolu adeta göle döndü. Vatandaşlar bazı noktalardan araçlarıyla geçmekte güçlük yaşarken sel ve su baskınları vatandaşlara güçlük yaşattı. Su basan bölgelere belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göle dönen yolları normale çevirmek için çalışmalarını sürdürüyor.