Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında, 50 dekarlık alanda ilk kez kekik ekimi yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Tarıma verdiği destekle çiftçinin yüzünü güldüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki desteklerini arttırarak sürdürüyor. Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kapsamında bu yıl ilk defa 50 dekar alanda kekik üretimi yapılıyor.

Kocaeli’nde tarıma destek çalışmaları dahilinde bu yıl ilk kez 50 dekarlık alanda Arımar türünde kekik üretimine başlandı. Sözleşmeli üretim modeli ile yapılan üretimi kapsamında şu an İzmit Sarışeyh Köyü Çınarcık mevkiinde kekik ekimi gerçekleştiriliyor.

BİN 50 DEKARLIK ALANDA

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kapsamında şu anda bin 50 dekarlık alanda biberiye, tıbbi nane, melisa ve kekik üretimi gerçekleştiriliyor. Hasat edilen bu ürünler İzmit’te bulunan Sekapark Distilasyon Tesisinde işlenerek birçok farklı ürün olarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.