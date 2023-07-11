Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yuvam Akarca’da heyelan meydana gelen bölgede 86 adet 120 santim çapında fore kazıkların imalatını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Yuvam Akarca Yakutlu ve Akik Sokak arasında perde istinat duvarda nisan ayında gerçekleşen çökme sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunmamasına rağmen duruma müdahale ederek kazıklı iksa duvar yapımı için çalışmalara başlamıştı.

Yuvam Akarca’da 120 santim çapında fore kazıkların imalatları tamamlandı.

23,5 metre uzunluktaki fore kazıklardan 1.5 metre de ucu dışarda olacak şekilde 86 adet toprak zemine çakıldı.

Başlık kiriş imalatları için fore kazık başlarının betonlarının kırım işlemine geçildi. Kazıklı iksa duvarı için 432 ton nervüllü donatı imalatı yapıldı.