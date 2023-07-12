Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde judoda Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna düzenlenecek olan 3. Uluslararası Judo Şampiyonası ile yelkende de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3. Yelken Trofesi yarışları gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) -Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan 3. Uluslararası Judo Şampiyonası 12-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki müsabakalarda judokalar şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3. Yelken Trofesi yarışları ise 13-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilgili federasyonların işbirliğinde gerçekleşecek spor organizasyonlarının ücretsiz olarak izlenebileceği ve tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.

Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan 3. Uluslararası Judo Şampiyonası Uluslararası Judo Şampiyonası’na Minikler, Yıldızlar ve Ümitler kategorilerinde yapılacak müsabakalara uluslararası ile ülke genelinden binin üzerinde sporcunun katılımı bekleniyor. 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü organizasyonun açılış seremonisi yapılırken, müsabakalar 14 Temmuz 2023 Cuma günü ise sona erecek.