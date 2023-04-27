Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, bahar aylarında arıların beslenmesinde kullanmaları amacıyla 400 arıcıya yüzde 50 hibeli fondan şeker (arı yemi) desteği verildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaygın olan arıcılığın geliştirilmesi ve bal rekoltenin artırılması amacıyla “Arıcılığı Destekleme Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 fondan şeker (arı yemi) desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için hayata geçirdiği çok sayıda destek projelerle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Üreticilere tamamı hibe mazot, yüzde 50 hibe yem bitkisi tohumu, gübre, meyve fidanı, modern sera ve tarımsal ekipman başta olmak üzere çok sayıda katkı sağlayan Büyükşehir, üreticilerin her zaman yanında oluyor. Daha önce arıcılığın desteklemesi çerçevesinde arıcılara yüzde 50 hibeli 3 bin kovan altlığı, 1200 ruşet kovan, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı desteği veren Büyükşehir, bu sene de arıcıların yanında olmaya devam ediyor.

VERİMLİLİK ARTACAK

Bu doğrultuda, kırsal mahallelerdeki arı yetiştiricilerinin ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir, arıların ilkbaharda nektar akımı dönemine güçlü kolonilerle girmesini sağlayarak, koloni kayıplarını azaltmak, arıcılıkta karlılığı ve verimliliği artırmak amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli arı yemi desteği veriyor.

Proje kapsamında 55 ton şekerin dağıtımı, Kocaeli’de Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı 400 aktif üreticiye teslim edilmeye başlandı.

Talep üzerine, kovan sayısına göre tespit edilen arı yemleri, üreticiler tarafından, eski itfaiye binasının arkasında bulunan A Takımı’na ait hizmet binasından 28 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar teslim alınabilecek.

YEMİN KALİTESİ YÜKSEK

Yapay tatlandırıcı ve koruyucu madde içermeyen, yüzde yüz şeker pancarından üretilen, arıların ihtiyacı olan tüm besinlere sahip olan, sindirimi kolay, doyurma ve kuvvetlendirme özelliği bulunan fondan şeker, kalitesi ve verimi ile üreticiler tarafından sık tercih ediliyor.