Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 7 bin çiftçiye sağladığı yüzde 50 hibeli 2 bin ton organomineral gübrenin dağıtımı tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek vermek amacıyla hayata geçirdiği “2023 Zirai Gübre Desteklemesi Projesi” doğrultusunda 7 bin çiftçiye gübre desteği sağladı. Yüzde 50 hibeli 2 bin ton organomineral gübre desteğinden yararlanan çiftçilerin yüzü gülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hayata geçirdiği Türkiye’ye örnek olan projelerle Kocaeli genelinde ekilmemiş bir karış toprak kalmaması için çiftçilere her türlü katkıyı sunarak, her zaman yanlarında oluyor.

BÜYÜKŞEHİR ÜRETİCİNİN YANINDA

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP), mazot, gübre, meyve fidanı, arı yemi ve ekipmanları, yem bitkisi tohumu, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere çok sayıda proje ile üreticilerin yanında olan Büyükşehir, her yıl olduğu gibi bu yıl da gübre desteği verdi. Yaklaşık 25 milyon lira değerinde il genelinde 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2 bin ton gübrenin dağıtımı tamamlandı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen proje doğrultusunda, özellikle fındık, ceviz, kiraz, armut, ayva gibi meyve yetiştiricilerine yönelik gübre desteğiyle il genelinde bu yıl 80 bin dekar tarım arazisi desteklenmiş olacak.

ÜRETİCİLER DESTEKLERDEN MEMNUN

Gübre desteğine yoğun ilgi gösteren çiftçiler, Büyükşehir’in katkıları sürdükçe üretmeye devam edeceklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.