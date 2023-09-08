Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, lösemi hastası olan çocukları Ormanya’da konuk etti. Aileleri ile birlikte doğanın ve temiz havanın tadını çıkaran çocuklar unutulmaz bir gün yaşadıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün organizasyonluğunda tedavisi tamamlanan ve devam eden LÖSEV’li minik çocukları Ormanya’da bir araya getirdi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na kayıtlı olan bireylerin katıldığı etkinlikte çocuklar, doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı. Bu kapsamda aileleri ile ağaçların gölgesinde yürüyen çocuklar, şehir gürültüsünden uzaklaşıp birçok bitki ve hayvan türünü görme fırsatı yakaladı.

EV YAPIMI ÇÖREKLER İKRAM EDİLDİ

Çocukluk çağında en sık karşılaşılan kanser türü olan lösemi konusunda bilinçlendirmek, çocukların ve ailelerinin karşılaştığı sorunlara karşı toplum duyarlılığını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Anne Şehir katılımcılarının pişirdiği ev yapımı kurabiye, çörek, börek, dolma ve kek çocuklara ikram edildi.

LÖSEV’e bağlı olarak Kocaeli ve İstanbul’dan gelen bireylerin katıldığı etkinlikte ebeveynler ve çocuklar paraşüt oyunu oynadı. Hedefe dikkat ve hedefe odaklanma becerisine katkı sağlayan paraşüt oyununda ortak ve koordineli hareket etme olanağı sağlandı. Kaynaşma etkinliği olarak da bilinen oyunda ebeveynler ve çocuklar birbirleriyle tanışma fırsatı yakaladı.

BÖCEK OTELİ’NE ZİYARET

Çocukların el becerilerine katkı sağlayan atölyede bez çanta, ahşap figür ve yüz boyama ile eğlenceli vakit geçirildi. Kızıl gerdan, sıvacı, ispinoz, ağaçkakan ve birçok kuş türünün gözlemlendiği Kuş Gözlem Evi’nde ise uzman biyolog eşliğinde doğadaki kuş türleri ile ilgili bilgi alan çocuklar, kuşları dürbünle yakından görme fırsatı yakaladı. Böceklerin uygun beslenmesi için oluşturulan Böcek Oteli’ni de ziyaret eden çocuklar, doğanın ve temiz havanın tadını çıkardıkları organizasyonda unutamayacakları bir gün geçirdi.