Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sera ve üretim atölyelerini ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA)- Gerçekleştirdiği çalışmalarla kültürel ve sosyal birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülkemizin geleceği çocuklar ve gençler için de eğitim kurumlarına desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir tarafından Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Örtü Altı Topraksız Tarım için sera kurulumu ve birçok doğal ürünün üretileceği üretim atölyesinin inşasına malzeme desteği sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, okuldaki sera ve üretim atölyelerini ziyaret ederek, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı.

ÜRETİM ATÖLYELERİNİ İNCELEDİ

Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, Elektrik-Elektronik Deneysel Setleri Üretim Atölyesi ile Kimya Ürünleri Üretim Atölyesinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesinin malzeme desteğiyle inşa edilen Kimya Ürünleri Üretim Atölyesini detaylı bir şekilde inceleyen Aydınlık, okul müdürü Selman Utkan ve atölyeden sorumlu öğretmenlerden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği önemli projelerinde olan “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında inşa edilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisinden elde edilen malzemelerle bu okuldaki Kimya Ürünleri Üretim Atölyesinde çeşitli ürünler öğrenciler tarafından üretilecek.

750 M2’LİK SERANIN KURULUMU YAPILDI

Eğitime ve eğitimcilere her zaman desteğini arttırarak sunan Büyükşehir Belediyesi, Tarım Eğitimi için bölüm açma başvurusu kabul edilen Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bu alanda önemli bir destek sağladı. Destek çerçevesinde 750 metrekarelik kapalı alan içerisinde Örtü Altı Topraksız Tarım konusunda AR-GE çalışmalarının yapılabileceği seranın kurulumu gerçekleştirildi. Modern ve son sistem teknolojiye sahip serada, sulama sistemi ve diğer ekipmanlar da bulunacak.