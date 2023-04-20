Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram arifesinde mezarlıklara ziyarete gelen vatandaşlara çiçek ve cezerye dağıtımı yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için çiçek ve cezerye dağıtımı yaptı.

Günler öncesinden mezarlıkları temizleyen, bakımlarını yapan Büyükşehir, arife günü mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara yardımcı oldu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Kent Mezarlığı, Asri Mezarlık, Bağçeşme ve Hatipköy mezarlıklarında gün boyu 5 bin adet çiçek ve 5 bin adet cezerye dağıtımı yaptı.

Mezarlıklarda görevliler tarafından Kur’an-ı Kerim de okundu.