Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, minibüsçülere iftar saatine yakın sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında iftar saatinde çalışmak zorunda kalan esnafa yönelik iftarlık dağıtımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda İzmit’te görevli minibüs sürücülerine iftarlık dağıtıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürlüğü, Ramazan ayında çalışan esnaflara yemek desteği veriyor.

Bu kapsamda iftar saatinde çalışmak zorunda kalan minibüs sürücüleri için sıcak yemek hazırlandı. Büyükşehir ekipleri iftar saatine yakın İzmit Batı Terminali, Güney Terminali ve Kırsal Terminali gezdi. Terminalde bulunan minibüs sürücülerine ve terminalde görevli personele iftarlık sıcak yemek dağıtıldı.

Sıcak yemek dağıtımdan memnun kalan minibüsçüler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.