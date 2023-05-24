Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından özel çocuklar yapılan masa tenisi turnuvasında Türkiye Şampiyonası’na gidecek sporcuların belirlendiği turnuva heyecanlı anlara sahne olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’yi temsil edecek masa tenisçilerinin belirlendiği turnuva, Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nde (SEKASEM) düzenlendi. Kocaeli'deki özel eğitim kurumlarında ve spor kulüplerinde masa tenisi oynayan sporcuların 3 kategoride katıldığı turnuvada, 7 kulüpten toplam 37 özel sporcu yer aldı.

Turnuvada başarı elde eden Mert Uruk, Enes Ufuk Altın, İbrahim Cem Kurtuluş, Özlem Çukur, Kübra Coşkun ve Nehir Ceren Mert, Türkiye şampiyonasında Kocaeli’yi temsil edecek.

TURNUVALAR ÖZEL ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİ İÇİN İYİ OLUYOR

Turnuvaların özel sporcular için sosyalleşmesi ve beden gelişimi için iyi bir araç olduğunu belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Gökhan Yavaşer, “Özel çocukların spor yapmasının zorlukları var. Akranlarına göre gelişim bozukluğu olabiliyor. Ama bizler bu çocuklarımızın sosyal hayata entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Spor ve turnuvalar özel öğrencilerimizin hem sosyalleşmesi hem de beden gelişimleri için harika oluyor. Bu sebeple başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir turnuva oldu” ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya katılan tüm idareci antrenör ve sporcularımıza teşekkür eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Hüseyin Dağdelen amaçlarının ‘spor engel tanımaz’ sloganıyla Spor Kenti Kocaeli'nde daha fazla özel sporcuya spor yaptırmak ve performans sporcusu çıkartmak olduğunu söyledi. Dağdelen, “Bu bağlamda bizlere destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a özel sporculara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübüne de yaptıkları misafirperverlik için ayrıca teşekkür ediyorum. Mental, down sendromlu ve otizmli sporcularımızın kendi alanlarında birinci olanlar Türkiye şampiyonasına gidecek” dedi.