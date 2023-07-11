Gölcük Belediyesi ve Körfez Belediyesi, sel afetinin yaşandığı Bartın’a araç ve personel desteği gönderdi.

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda, Bartın’da meydana gelen sel felaketi sonrası yapılan çalışmalara destek olmak için damperli kamyon ve arasözü personelleriyle birlikte bu sabah Bartın’a gönderdi. Sel bölgesindeki çalışmalara destek vereceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin” dedi.

Körfez Belediyesi de Bartın’a yardım elini uzattı. Başkan Şener Söğüt’ün talimatları sonrasında iş makineleri ve ekipmanlar hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bartın’da meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için hızlıca harekete geçerek ekiplerimizi yola çıkardık.Greyder, loder ve çalışmalarda kullanılacak ekipmanları acil müdahale, onarım ve düzenleme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gönderdik" diye konuştu.