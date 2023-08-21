Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin 12 ilçesinde 41 bin adet aşureyi kent sakinlerine ikram ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Muharrem ayı kapsamında pazar alanlarında ve belirlenen merkezi noktalarda esnafa ve vatandaşa aşure ikram etti.

Kocaeli’nin 12 ilçesinde aşure dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir, toplamda 41 bin adet aşureyi kent sakinlerine ikram etti.

Son olarak Karamürsel’de aşure dağıtan Büyükşehir ekiplerine, Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya da eşlik etti.