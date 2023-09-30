Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 13. Kocaeli Kitap Fuarı için kurulan dev çadırı gezdi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldıKOCAELİ (İGFA) - 7-15 Ekim tarihleri arasında 13. kez kapılarını açacak Kocaeli Kitap Fuarı öncesi geri sayım başladı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 13. Kocaeli Kitap Fuarı için yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. Kocaeli Kongre Merkezi’nin otopark alanına kurulan dev çadırı gezip, gelinen noktayı yerinde inceleyen Genel Sekreter Gündoğdu, bu yıl da kitap tutkunlarını en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi. Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan’ın da hazır bulunduğu inceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, alanda yayınevleri, sahaflar ve STK’lar için 9.500 m2, Antikkapı’nın hizmet vermesi için ise 500 m2 olmak üzere toplamda 10 bin m2 alanda dev çadır kurduklarını belirtti.

“ZİYARETÇİ REKORU KIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

13. Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun katılım beklediklerini belirten Genel Sekreter Gündoğdu, her gün Türkiye’nin en ünlü yazarlarının söyleşi ve imza günlerinde Kocaelili okurlarıyla buluşacağını söyledi. Kocaeli'nin fuar şehri olduğunu belirten Genel Sekreter Gündoğdu, “12 yıldır olduğu gibi bu yıl da 7’den 70’e herkesi kitapla buluşturacağız. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Hemşerilerimizi fuarımıza, kitapla ve yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum” dedi. Gündoğdu, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda tüm zamanların rekorunu kırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Geçen yıl 14-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nı 905 bin 946 kişi ziyaret etmişti.