Kocaelili çocuk ve gençler, Büyükşehir tarafından hizmete açılan aquaparkta, çocuklar gönüllerince eğleniyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde sosyal donatı ve spor projeleriyle çocuk ve gençlerin aktivite alanlarını genişleten Büyükşehir Belediyesi, Değirmendere-Halıdere arası sahil alanında inşa ettiği çift kaydıraklı aquaparkı hizmete açtı. Kurban Bayramı'nın ikinci günü 6-18 yaş arasındaki gençler ve çocuklara kapısını açan ve bayram süresince ücretsiz olarak hizmet veren aquaparkta çocuklar doyasıya eğleniyor.

HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERECEK

Değirmendere-Halıdere arası sahil alanı projesi içinde yer alan aquaparkta 2 adet spiral kaydıraklı aquapark, düşme havuzu ve sprey action su oyun parkı bulunuyor. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek tesiste çocuk ve gençler, hem güvenli hem de sağlık koşullarına uygun bir şekilde vakit geçiriyor.

KEYİFLİ ANLAR YAŞANIYOR

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla faaliyete geçen aquapark, çocuk ve gençler için yeni eğlence alanı haline geldi. Serinlemek ve eğlenmek için aquaparka gelen çocuklar keyifli vakit geçirirken, aileler de verilen bu hizmetten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

Aileler, aquaparka giriş ve havuz kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.antikkapi.com.tr web sayfası üzerinden ulaşabilir. Pazartesi günü genel temizlik ve bakım sebebiyle kapalı olacak olan aquapark, salı, perşembe ve cumartesi günü bayanlara, çarşamba, cuma ve pazar günleri ise erkeklere 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 seanslarında hizmet verecek.