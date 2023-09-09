Kocaeli'nde Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, trafik eğitim merkezinde trafik kurallarını eğlenerek öğrendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören 117 öğrenci, Büyükşehir bünyesindeki Trafik Eğitim Merkezi’nde teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Özel öğrenciler trafik kurallarını eğlenerek öğrendi.

PARKURDA ARAÇLARI KULLANDILAR

Trafik Eğitim Merkezi’nde özel öğrencilere ilk olarak trafik kuralları hakkında trafik eğitim merkezi eğitmenleri, jandarma ve polis uzman personelleri tarafından bilgi verildi. Daha sonra öğrenciler trafik kurallarının uygulamalı gösterimi için trafik alanına alındı. Öğrenciler trafik eğitim alanında üst geçit, lambalar, yaya yolu ve mini araçlarla trafik akış kurallarını polisler ve jandarma eşliğinde interaktif bir şekilde deneyimleme fırsatı buldu. Özellikle uygulamalı eğitimde neşeli ve eğlenceli vakit geçiren öğrencilere sertifika takdimi gerçekleştirildi.

CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde özel gereksinimli bireylere hizmet veriyor. Kurum içerisinde mutfak sanatları atölyesi başta olmak üzere, el sanatları, beden eğitimi, bağımsız yaşam, müzik, halk oyunları, darama, akademik atölyeler, değerler eğitimi ve seracılık atölyeleri bulunuyor.