AK Parti Milletvekilleri ve milletvekilleri adayları, fotoğraf çekimi için stüdyoya girdiKOCAELİ (İGFA) - AK Parti’nin 28. Dönem Kocaeli milletvekili adayları, listeler açıklanır açıklanmaz sahaya çıkarak Seçim Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği program çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her gün birden fazla ilçede vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekilleri ve Milletvekilleri adayları, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmıyor.

AK Parti İl SKM Başkanlığı da gün boyu sahada olan 14 adayı Kocaeli’ye daha iyi tanıtmak için kullanılacak materyaller için fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Kurulan doğal stüdyoda hem adayların fotoğrafları çekildi hem de kısa birer video alınarak seçmenlere mesajları iletildi. 14 aday çektikleri video ile, “Doğru adımlarla yola devam” dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından da kamera arkası görüntüleri video olarak paylaşıldı. Renkli görüntülerin yer aldığı çekimlerde milletvekili adaylarının samimi görüntüleri büyük beğeni topladı.