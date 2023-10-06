Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu 'Sevdamız Kocaeli' mobil uygulaması 3 ayda 5 bin 506 fotoğrafa ulaştı. Eylül ayı ödülleri sahibini bulduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’nin fotoğraf hafızasını oluşturacak Sevdamız Kocaeli mobil uygulaması, dereceye giren fotoğrafçılara ödül kazandırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin en güzel fotoğraflarını ben çekerim diyenler için başlatılan Fotoğraf Platformu uygulaması fotoğrafçıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Temmuz ayında hayata geçtiğinden beri her ay sevdamızkocaeli.com dijital fotoğraf platformunda en çok puanı toplayarak dereceye giren 5 kişi ödül alıyor. Sevdamız Kocaeli uygulaması herkese açık bir etkileşim ve fotoğraf esaslı özel bir platform oldu.

3 AYDA 1.487.345 GÖRÜNTÜLEME

Fotoğraf severler kendi çektikleri şehir, doğa, turizm, sanat, kültür, tarih, yaşam içerikli fotoğrafları paylaşarak halkın beğenisine sunuyor. Fotoğraf tutkunları için temmuz ayı içerisinde hizmete sunulan Sevdamız Kocaeli platformu ilk günden bu yana 1 milyon 487 bin 345 görüntüleme aldı. Temmuz ayından bu yana Platforma üye olan fotoğraf severler tarafından yüklenilen 5 bin 506 fotoğraf arasında en beğenilen, en çok puan alan 5 fotoğraf sahibi ödülünü aldı. Eylül ayında kıran kırana mücadeleye girerek ilk beşe adını yazdıran Burak Fatih Arslan 52 bin 635 puan toplayarak birinciliğe hak kazanırken, Salih Bozkaya 52 bin 352 ile ikinci, Mert Uçar 51 bin 114 puanla üçüncü, Efkan Yücel 8 bin 58 puan alarak dördüncü, İlayda Bezir ise 5 bin 262 puan alarak beşinci oldu.

Dijital Platforma üye olan Salih Bozkaya, "İkinci oldum mutluyum" dedi. Bozkaya, “sevdamızkocaeli.com Dijital Fotoğraf Platformunu arkadaşım aracılığıyla öğrendim hemen elimdeki beğenerek çektiğim fotoğraflarımı gönderdim. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Fotoğrafa ilgi duyan herkesin katılmasını öneriyorum. Bu imkanı sağladıkları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.

Eylül ayında iyi bir puan toplayarak beşinci olarak hediyesini alan İlayda Bezir duygularını paylaştı. Bezir, “Sevdamız Kocaeli Platformu'nu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Instagram hesabından gördüm. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, çektiğim ve beğendiğim fotoğrafları bir yerde yayınlamak çok güzel, bu alanda çok güzel fotoğraflar ve yerler keşfettim, yaşadığım şehrin en güzel fotoğraflarını görüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadesini kullandı.