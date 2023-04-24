Kurulduğu günden beri kentin sanat merkezi olan KO-MEK şimdiye kadar gösteri ve sanat branşlarında 214 bin 461 kişiye eğitim verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli ve çevre illerden binlerce sanatsever, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’ndan (KO-MEK) eğitim alabilmek için kurslara kayıt yaptırıyor. Eğitimlerin son sürat devam ettiği KO-MEK’te gün sonunda eşsiz sanat eserleri ortaya çıkarken, kursiyerler de ortaya konulan emekten oldukça mutlu.

KO-MEK mesleki eğitimleriyle ülkenin istihdam hamlesine destek verirken, gösteri ve sanat kurslarıyla da kentin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunuyor. KO-MEK’in sanat branşlarında eğitim alan vatandaşlar, yeteneklerini geliştirmenin ayrıcalığını yaşıyor. Gösteri ve sanat branşları aynı zamanda kentin adeta rehabilitasyon merkezi görevini görüyor.

SANATSAL EĞİTİME DESTEK

Kurulduğu günden beri adeta bir Halk Üniversitesi olan KO-MEK 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde toplam 370 farklı branş ile eğitim vermeye devam ediyor. Meslek branşları ile istihdama katkı sunan KO-MEK, gösteri ve sanat branşlarıyla da vatandaşlara eğitim vererek sanatsal gelişimi destekliyor.

KO-MEK şimdiye kadar 121 farklı el sanatı branşının yanı sıra gitar, bağlama, ney, keman, tiyatro ve drama gibi önemli gösteri branşlarında da eğitim vererek müzik ve gösteri sanatlarının da gelişmesine destek oluyor. Şimdiye kadar 214 bin 461 kişiye eğitim vererek bu alanda önemli bir başarı elde etmiş oldu.

SANATSEVERLER KO-MEK’İ ÇOK SEVDİ

Kocaeli ve çevre illerden özellikle genç kursiyerlerin tercih ettiği gösteri ve sanat kursları yeterli sayının oluşturulduğu tüm kurs merkezlerinde açılarak eğitim veriyor. Alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilen kurslarda adeta sanatseverler için bulunmaz bir ortam oluşurken ortaya çıkan eşsiz sanat ürünleri göz kamaştırıyor. Geleceğe hazırlanan kursiyerlerin eğitim salonlarını doldurduğu KO-MEK’te geleceğin sanatçıları yetişiyor.

KO-MEK, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri 25 Nisan Salı günü başlıyor. KO-MEK ilçe sergilerinde bu yıl da kursiyerlerin yıl boyunca el emeği göz nuruyla hazırladıkları birbirinden güzel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunacak. İlkbaharın gelişiyle birlikte sergi salonlarının rengârenk KO-MEK kursiyerlerinin ürünleriyle süsleneceği ilçe sergilerine 25 Nisan Salı günü İzmit ilçe sergisiyle başlayacak. Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan ilk sergi saat 14.00’te başlayacak.