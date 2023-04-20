Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Kocaelililere çifte bayram yaşatacak. 3 gün boyunca sokak şenlikleriyle şehirde bayram havası yaşanacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu yıl sokakları şenlendirecek. Büyükşehir, 12 ilçenin merkezi yerlerinde 3 gün boyunca sokak şenlikleri düzenleyecek. 21-22-23 Nisan tarihlerinde Kocaeli’nin sokakları çocuk sesleriyle şenlenecek.

ÇİFTE BAYRAM SEVİNCİ

Büyükşehir, bu yıl Kocaelililere çifte bayram yaşatacak. 21 Nisan Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek Ramazan Bayramı boyunca sokak şenlikleri düzenlenecek. 3 gün sürecek şenlikler boyunca 12 ilçede belirlenen merkezi alanlarda 14.00-18.00 saatleri arasında bayram sevinci doyasıya yaşanacak.

21 Nisan Cuma, 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günlerinde ilçelerde belirlenen noktalarda çocuk oyun grupları kurulacak. Böylece hem Kocaelili çocuklar hem de deprem bölgesinden ilimize gelen çocuklar bayramı birlikte kutlayacak. Kocaeli’nin sokaklarında bayram coşkusuna misafirperverlik, kardeşlik ve dostluk hüküm sürecek. Çocuklar kadar büyükler de çok eğlenecek.

BİNLERCE İKRAM VE HEDİYE

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinliklerde tüm ilçelerde çocuklar için oyun grupları kurulurken toplamda 3 bin adet popcorn, 3 bin adet Osmanlı macunu, 3 bin adet pamuk şeker, 5 bin bardak su ikramı yapılacak. Aynı zamanda çocuklara 1500 adet top, 3 bin adet balon dağıtılacak. Kocaeli genelinde 6 palyaço, tahta bacak, illüzyonist ve yüz boyama etkinlikleriyle çocukların ve ailelerin güzel bir bayram yaşaması sağlanacak.