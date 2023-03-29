TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Kocaelispor’un, evinde 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Kocaelispor, sahasında 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül ve 1461 Trabzon FK Teknik Direktörü Ulaş Ulusan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fırat Gül: “Kontra atağı kesemedik”

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Maça iyi hazırlandık. Rakibe de bir tane pozisyon verdik. Kullandığımız serbest vuruşun dönüşünde kontra atağı kesemedik. Oyun içinde ofsayt ile ilgili olmayan bir gol iptal edildi. İkinci attığımız ofsayttı, kabul ediyoruz. İlk golde kesinlikle ofsayt yok. Oyuna dirençli başladık. Rakibi oynadığı ezberin dışına çıkardık, kendi oyunumuzu kabul ettirdik. Çok da pozisyon bulduk.

Bugün hesapta olmayan şöyle bir durumda karşılaştık; devrede Beykan değişiklik istedi, devam eden süreçte Cihat, ardından Mert değişiklik istedi. Oyunculardan gelen talepler doğrultusunda değişiklik yaptık. Bu biraz planımızın dışına çıkmamıza sebep oldu. Oyunu tutacak hamleler yapabilirdik, sistem değişikliğine gidebilirdik. Bu sebeplerden gidemedik. Mecburi değişliklerden dolayı maça bu şekilde devam ettik. Yine de gol bulabilirdik. İstediğimiz gibi ceza sahasına girdik ama final paslarında ve sonuçlandırmada işler olumlu olmadı. Sonuç itibariyle 1-1 berabere kaldık. Hala şampiyon olacak takımın oyununu oynuyoruz. Biz şampiyon olacağız bunu en baştan itibaren söylüyoruz. Oyuncularım da aynı istekle devam edecek. Bugün oynadığımız oyunu skora yansıtamadık. Böyle zamanlarda yıkılmamak, eğilmemek, bükülmemek lazım. Mümkün olduğunca dik durup birbirimize sarılıp yola devam etmek gerekiyor.

Oyuncular istekliydi aslında. O performansı devam ettirmek istediler ama böyle maçlarda alanlar daraldığında pas hatası olabiliyor. Önemli olan oyuncu gayret içindeki, maçı kazanmak için inisiyatif kullanabiliyor mu? Bunlar önemli. Eksiğimiz sonuçlandırmaktı. Bir an evvel gole gitme, üstünlüğü sağlama çabamız var. Bu anlamda oyuncularım biraz daha soğukkanlı olması lazım. Bugün biraz normalin dışındaki şartlarla karşılaştık maçın içinde. Hafta sonu- hafta içi- hafta sonu oynadık. Bazı oyuncularımız sakattı, bazıları uzun süre oynamak zorunda kaldı. Fethiye’de de ciddi sıcakta oynadılar. Ciddi efor sarf etti. Tabii ki yıpranmışlıkları var ama bunlara sığınamayız, bunlar mazerete olamaz. Adıyaman maçı olmadığı için 10 günlük aramız var. O arayı en iyi şekilde değerlendirecek futbolcularımızın yeniden performansını yakalamasını sağlayacağız.

Puan farkı azaldığı için tedirginlik gayet normal. Eriyen bir puan fark var. Bu bir realite, inkar edemeyiz. Ama şu var; bu takım o puan kredisini de kendisi kazandı. Kazandığı krediden yedi. Kimse bu takıma fazladan 7-8 puan vermedi. Rakiplerin oynamadan puan aldığı haftalarda biz oynayarak kazandık. Kredi vardı, bitti. Bundan sonraki süreçte nasıl değerlendirmek gerekiyorsa bu arayı değerlendirip önümüzdeki maçları kazanacağız. Ya da pes mi edelim yani? Ne yapalım! İnanarak söylüyorum; biz şampiyon olacağız. Daha önce iki kez küme düşme potasındaki takımlarda bulundum. Biri 11 hafta, biri 15 hafta galip gelememişti. 6 puan gerideydi. Çok ciddi krizlerin içinden geçtim. Geçen yıl elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştım. Geçen yıl en başarı dönem; galibiyet ve puan ortalaması anlamında bizim dönemimizdi. Takımı bir yere kadar toparlayabiliyorsunuz. Bir yerden sonra oyun sahanın içinde oynanıyor” ifadelerini kullandı.

Ulaş Ulusan: “Taraftar baskısından korkuyordum”

1461 Trabzon FK Teknik Direktörü Ulaş Ulusan ise şu cümleleri kaydetti:

“Maçın iki takım adına da zor geçeceğini biliyorduk. Ona göre hazırlandık ama korktuğumuz bazı şeyler vardı, maç içinde başımıza geldi. Tribün baskısı da olabilirdi. Hafta içi olmasına rağmen Kocaelispor taraftarı iyi bir taraftar olduğunu gösterdi. En büyük korkum tribün baskısıydı. Takımım geri düşmesine rağmen çok olumlu tepkiler verdi. İkinci yarıda net üstünlük sağladık. 1 puanı kurtardık diyemem, 2 puan kaybettik diye bakıyorum. Lidere karşı deplasmanda alınan bir puan da iyidir. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Fırat Gül ile yaşadığı gerginliğe de açıklık getiren Ulusan, “Fırat hoca bana; ‘Benim oyuncuma laf söyleyemezsin’ dedi. Oysa ki kendi oyuncuma, Kerem’e uyarı yapıyordum. Gerginlik oradan başladı. Rakip oyuncularla saha içindeki diyaloglarımda gayet olumlu ve ılımlıydık. Hiçbir şekilde oyuncularla birbirimize agresif değildik. Kasıtlı hiçbir şey yok. Yanlış anlaşılma oldu” dedi.