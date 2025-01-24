Trendyol 1.Lig’in lideri Kocaelispor’da ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Yeşil-siyahlı kulüp bugün 19 yaşındaki Gürcistanlı futbolcu Demetre Gabisonia ile 3,5 yıllık anlaşma imzaladıklarını ve genç oyuncunun sezon sonuna kadar U-19 takımında forma giyeceğini ilan etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile futbolcu Demetre Gabisonia arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcumuz 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar U-19 takımımızda görev alacaktır."