Kocaeli’de hayata geçirilen “Hoş geldin Bebek” projesiyle anneler de bebekler de daha mutlu.KOCAELİ (İGFA)- Bebeklerin sağlıklı gelişimini, daha anne karnındayken güvence altına alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hoş geldin Bebek” projesi kapsamında Büyükşehir’den sosyal destek alan anne adaylarına doğum öncesi hastane çıkış paketi hediye ediyor.

Aynı zamanda hayata gözlerini yeni açan tüm bebeklerin annelerine de emzirme ve bebek bakımı eğitimi hizmeti sunuyor. 2005 yılından bu yana düzenli olarak da süt alışverişi yapabilecekleri “41 Kart” veriliyor. Anne ve bebeğin ihtiyaçlarına yönelik bakım ile ilgili 14 farklı hediyenin bulunduğu ‘Hoş geldin Bebek’ paketi de tüm annelere hediye ediliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sunulan “Hoş geldin Bebek” projesi kapsamında sağlık personeli tarafından gebeliğin 28. haftasını dolduran veya doğumu takiben 0-3 aylık bebeği olan tüm annelere ev ziyaretlerinde bulunulup; emzirme eğitimi, bebek bakımı, göbek bakımı, göz bakımı, bebek banyosu gibi anne ve bebek için gerekli olan eğitimler veriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 Kasım ayından 2023 Mayıs ayına kadar Kocaeli’nde 11 bin 273 anneye eğitim verildi.

MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞIYORUZ

Talep eden tüm annelere eğitimin yanında Hoş Geldin Bebek çantası da veriliyor. Su geçirmez dayanıklı kumaştan üretilen rahat ve çok fonksiyonlu sırt çantasının içinde hem bebeğin hem de annenin faydalanabileceği, tıbbi aromatik bitkilerin doğal ve sağlıklı ürünlere dönüştüğü bakım ve temizlik ürünleri bulunuyor. 18 farklı bitkinin kullanıldığı, ürün içeriğinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkarıldığı ürünlerde; pişik kremi, bebek şampuanı, bebek bakımı, krem, bebek bezi, ıslak havlu, bebek pudrası, sabun tozu, gülsuyu, ateş ölçer, emzirme yastığı, anne için papatya ve rezene çayı yer alıyor.

ANNE VE BABANIN YANINDAYIZ

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan annelerimize de doğum öncesi hastane çıkış paketi veriliyor. Bu paketin içeriğinde yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarına yönelik hastane çıkışı kıyafeti, uzun ve kısa kollu zıbın, müslin bebek battaniyesi, emzirme önlüğü, mama önlüğü, ağız bezi, amigurumi oyuncak hediye ediliyor. Talepler 153 üzerinden alınıyor. Anneler ihtiyaç halinde çağrı merkezi ile birimlere ulaştıklarında bu verilen eğitimler tekrarlanıyor.

41 SÜT KART

2005 yılından bu yana Kocaelili anne adaylarının hamilelik ve emzirme dönemlerinde yeterli beslenmelerine yönelik, süt içme alışkanlığı kazanmalarını ve sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasını sağlamak amacıyla 41 Süt Kart hayata geçirildi. Kocaeli sınırları içerisindeki Aile Sağlığı Merkezleri üzerinden kaydı oluşturulan anne adaylarına doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 3 ay olmak üzere süt desteği sağlanıyor. Sağlanan süt desteği anlaşmalı marketlerden satın alınabiliyor.