“Al Aramızdan” ile yeni bir fırtınaya sebep oluyor! Grubun dün akşam Ataşehir’deki İstanbul Arena Jolly Joker’de verdiği konserde hayranları şarkıları tek bir ağızdan söylediİSTANBUL (İGFA) - Son dönemde Türkçe popun zirvesine tırmanmayı başaran elektro pop grubu KÖFN büyük bir hayran kitlesi yarattı. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den oluşan KÖFN “Bi’ Tek Ben Anlarım” ile kitleleri peşinden sürükledikten sonra şimdi de yeni şarkıları “Al Aramızdan” ile tekrar yükselişe geçti.

Konserlerine ara vermeden devam eden KÖFN önceki akşam Ataşehir’deki İstanbul Arena Jolly Joker’de sevenlerinin karşısına çıktı. Konserde KÖFN’ün hit olmuş şarkılarına dev bir koro eşlik etti. 2 saat süren unutulmaz konserin ardından hayranlarıyla fotoğraf çektiren grup haziranda çıkaracakları yeni şarkının da müjdesini verdi.

KÖFN, 18 Mayis Bursa- Jolly Joker, 20 Mayis Istanbul - KucukCiftlik Park, 31 Mayis Istanbul - Uniq Acikhava, 2 Haziran Ankara - Super Muzik Fest, 3 Haziran Oberhausen - Multi Summer Fest, 10 Haziran Munih - Summer Fest, 11 Haziran Amsterdam - Mosaic Fest, 23 Haziran Antalya – Hollystone, 24 Haziran Hamburg – Docks konserlerine devam edecek.