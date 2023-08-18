Etiyopya'dan yükselen yürek burkan görüntüler, sosyal medyada büyük bir infiale neden oldu. Kadınların erkekler tarafından sürü halinde bir araya getirilip pazarda satılma anlarını gösteren görüntüler, insanlık adına utanç ve öfke uyandırdı. Bu dehşet verici manzara, tarihin en karanlık sayfalarından biri olan köle ticaretinin modern yansımalarının hala devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TASARI OLARAK VAR ANCAK PRATİKTE YOK

Batı'dan Doğu'ya uzanan köle ticareti, Afrika kıtasını yüzyıllarca saran bir felaketti ve hala bu izler kıtada derinlemesine hissediliyor. Birleşmiş Milletler (BM), bu karanlık geleneğe son vermek amacıyla 2 Aralık 1949'da insan ticareti, cinsel istismar, çocuk işçi çalıştırma ve zorla evlilik gibi modern kölelik biçimlerine karşı yasa tasarısını kabul etti. Ancak 2 Aralık'ın "Köleliğin Kaldırılması Günü" olarak anılması, hala devam eden bu korkunç pratiklerin ne kadar yakıcı olduğunu gözler önüne seriyor.